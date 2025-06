Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raubüberfall auf Tankstelle

Werl (ots)

Am Sonntagabend wurde die Star-Tankstelle in Werl auf der Hammer Straße überfallen. Gegen 21:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum und bedrohte die 44jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Mc Donalds. Das Fahrrad stellte er hier kurze Zeit später ab und flüchtete weiter zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnte er bislang nicht gefasst werden. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen komplett in schwarz gekleideten Mann, der unter der Kapuze seiner Daunenjacke eine Kappe getragen hat. Er hatte eine schwarze Umhängetasche mit einem auffälligen weißen Aufdruck dabei. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (mb)

