POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.06.2025

Nauen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Halle eines landwirtschaftlichen Hofes in der Hauptstraße ein.

Im Inneren durchsuchten die Täter die Halle nach Diebesgut und entwendeten unter anderem hochwertige Zubehörteile von Traktoren. Nach ersten durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Hauptstraße sind hierbei von Interesse. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

