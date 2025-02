Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte und Zeugen nach Unterlassener Hilfeleistung gesucht

Schleiz (ots)

Am zurückliegenden Dienstag stürzte Im Kreuzungsbereich der Hofer Straße/ Alte Poststraße in Schleiz eine ältere Dame. Da sie offensichtlich nicht die Hilfe erreichte, die erforderlich gewesen wäre, wird aufgrund des Verdachts der Unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Zunächst wird die nunmehr Geschädigte gesucht, die am 11.02.2025 gegen 10 Uhr aus gesundheitlichen Gründen an der o.g. Kreuzung zu Fall kam. Weiterhin werden Zeugen sowie eine Mitarbeiterin der nahegelegenen Commerzbank gesucht, die teilweise ebenfalls involviert waren, als um Hilfe für die Seniorin gebeten wurde. Die genauen Umstände werden momentan durch die Polizei Schleiz geprüft und ermittelt. Hinweise bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0038603 per Telefon an die PI Saale-Orla: 03663-4310.

