Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Gefälschte QR-Codes an Parkscheinautomaten im Landkreis Goslar

Goslar (ots)

In Bad Harzburg und in Goslar wurden auf verschiedenen Parkplätzen QR-Codes zum bargeldlosen Bezahlen an Parkscheinautomaten mit falschen QR-Codes überklebt.

Beim Scannen wird der Nutzer auf eine andere Seite weitergeleitet. Hier erfolgte in einem Fall eine direkte Abbuchung einer vierstelligen Summe vom Konto, die nur durch schnellen Kontakt zur Bank abgewendet werden konnte.

Die Fachbereiche der Städte Bad Harzburg und Goslar sind informiert und überprüfen die Parkscheinautomaten auf Manipulationen.

Da diese kriminellen Machenschaften auch in anderen Bereichen auftauchen werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

Wer die Parkgebühren bargeldlos mit einer App bezahlen möchte, sollte genau auf mögliche Manipulationen achten.

Angebrachte Aufkleber mit QR-Codes sollten Sie misstrauisch machen. Überprüfen Sie, ob der Aufkleber abziehbar ist und sich der originale QR-Code darunter befindet.

Sehen Sie im Zweifel vom bargeldlosen Bezahlen ab und informieren Sie die Polizei.

