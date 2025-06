POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Einbrecher haben am Sonntag eine Bassgitarre aus dem Stenner-Gymnasium gestohlen. Am Sonntag um 17.47 Uhr löste ein Bewegungsmelder aus. Offenbar kletterten die Diebe durch ein Toilettenfenster, das dabei aus der Verankerung gerissen wurde, in das Gebäude und beschädigten eine weitere Tür. Die Bassgitarre stand in der Aula. Die Polizei bittet um ...

mehr