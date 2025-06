Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gitarre aus Schule gestohlen - Diebstähle - Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Einbrecher haben am Sonntag eine Bassgitarre aus dem Stenner-Gymnasium gestohlen. Am Sonntag um 17.47 Uhr löste ein Bewegungsmelder aus. Offenbar kletterten die Diebe durch ein Toilettenfenster, das dabei aus der Verankerung gerissen wurde, in das Gebäude und beschädigten eine weitere Tür. Die Bassgitarre stand in der Aula. Die Polizei bittet um Hinweise: Möglicherweise wurden die flüchtenden Einbrecher am frühen Abend beobachtet. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 9199-0. Zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen versuchten Unbekannte, einen am Bahnhofsplatz stehenden Bauwagen aufzubrechen. Es blieb beim Versuch.

Unbekannte haben am Wochenende die Schrankenanlage eines Parkplatzes an der Bismarckstraße beschädigt. Die Stadt erstattete Anzeige.

Am Montagmorgen wurde eine 14-Jährige in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring beim Diebstahl einer Flasche Jägermeister erwischt. Vier Dosen Energydrinks hatte sie zuvor in einem anderen Geschäft gestohlen. Die Polizei übergab sie Erziehungsberechtigten.

Eine 54-jährige Frau wurde am Montag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Baarstraße bestohlen. Während sie zwischen 9.30 und 10 Uhr ihre Waren einsammelte, trug sie die Geldbörse in einer Tasche am Körper. So gab sie es jedenfalls später bei der Polizei zu Protokoll. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die oft in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Einkaufswagen ist dabei der mit Abstand unsicherste Aufbewahrungsort, denn niemand hält beim Einkaufen seinen Wagen ständig im Blick. Geschickte Taschendiebe greifen aber auch in Jacken- oder Hosentaschen bzw. öffnen unbemerkt Handtaschen, die am Körper hängen. Deshalb sollten Wertsachen unbedingt möglichst körpernah verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

