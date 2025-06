Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma - Parkbänke abgefackelt - Mountainbike gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in leerstehende Räume einer Firma am Eilinger Kamp eingebrochen. Von dort haben sie ein Loch in den Betonboden gestemmt. Bevor das Loch groß genug war, um sich in die darunter liegenden Produktionsäume zu zwängen, brachen sie ihre Arbeit ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Die Stadt Menden hat Anzeige erstattet bei der Polizei, weil vermutlich in der Nacht zum Freitag, 13. Juni, an den Oeseteichen zwei Parkbänke und ein Tisch durch Feuer beschädigt bzw. komplett zerstört wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Montagnachmittag oder frühen Abend wurde aus einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses an der Kreutzerstraße ein Bulls- Mountainbike vom Typ Wildtail 2 mit blau-grauem Rahmen gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell