Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand am Camping-Stellplatz

Altena (ots)

Heute (Dienstag) Morgen gegen 2 Uhr brannte am Camping-Stellplatz am Pragpaul eine Grünfläche. Ein Zeuge wurde von knisternden Geräuschen wach und rief die Feuerwehr. Dort hatte am Abend ein Camper die restliche Asche von seinem Grill entsorgt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und mahnt dringend zur Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer. In Sichtweite zu dem Campingstellplatz beginnt ein größeres Waldgebiet. Ein Funke genügt, um die erneut extrem trockenen Bäume oder den Waldboden in Brand zu setzen. Viele Gärten in Altena grenzen unmittelbar an Waldflächen, so dass dort dieselben Vorsichtsmaßnahmen beim Grillen eingehalten werden sollten.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde in der Straße Zur Roleye ein grauer Suzuki Vitara durchwühlt. Der unbekannte Eindringling erbeutete eine geringe Menge Münzgeld. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell