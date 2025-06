Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Iserlohn-Letmathe (ots)

Eine 38-jährige Frau wurde am Montagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hagener Straße bestohlen. Wie sie der Polizei berichtete, sei sie kurz mit ihrer Tochter beschäftigt gewesen und habe deshalb nicht auf die Geldbörse geachtet, die im Einkaufswagen lag. Als sie sich wieder dem Wagen zuwandte, war das Portemonnaie mitsamt Bank- und Versicherungskarten sowie persönlichen Papieren und einer kleinen Menge Bargeld weg. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die oft in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Einkaufswagen ist dabei der mit Abstand unsicherste Aufbewahrungsort, denn niemand hält beim Einkaufen seinen Wagen ständig im Blick. Geschickte Taschendiebe greifen aber auch in Jacken- oder Hosentaschen bzw. öffnen unbemerkt Handtaschen, die am Körper hängen. Deshalb sollten Wertsachen unbedingt möglichst körpernah verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell