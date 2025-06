POL-MK: Fahrradfahrer stürzt um - Grünanlage beschädigt

Halver (ots) - In der vergangenen Nacht zwischen 1.45 und 2 Uhr ist ein Unbekannter in ein an der Frankfurter Straße parkendes Fahrzeug eingedrungen. Er entwendete Taschen mit einer hohen Geldsumme sowie diversen Ausweisen, Führerscheinen, Bankkarten, Smartphone und persönlichen Dingen. Die Betroffenen erstatteten in der Nacht Anzeige. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

mehr