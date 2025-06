Gaggenau-Bad Rotenfels (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es zwischen 10 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Murgtalstraße zu einer gefährlichen Manipulation an einem Fahrzeug. Ein unbekannter Täter löste an einem Rad eines dort geparkten weißen Audi sowohl die Radkappen als auch die Radschrauben. Diese wurden derart gelockert, dass sie sich mühelos mit der Hand abziehen ließen. ...

