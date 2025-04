POL-RZ: Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots) - 22. April 2025 | Kreis Stormarn | 19.04.2025 - Reinbek Am Samstag (19. April 2025) kam es in der Schönningstedter Straße in Reinbek zu einer Trunkenheitsfahrt. In Schönningstedt wurden am Samstag rund um das Osterfeuer die Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die eingesetzten Beamten bemerkten gegen 22:45 Uhr einen BMW der aus Richtung Ohe ...

mehr