POL-OG: Gaggenau-Bad Rotenfels - Radschrauben gelöst, Zeugenaufruf

Gaggenau-Bad Rotenfels (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zwischen 10 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Murgtalstraße zu einer gefährlichen Manipulation an einem Fahrzeug. Ein unbekannter Täter löste an einem Rad eines dort geparkten weißen Audi sowohl die Radkappen als auch die Radschrauben. Diese wurden derart gelockert, dass sie sich mühelos mit der Hand abziehen ließen. Glücklicherweise wurde die Manipulation noch rechtzeitig durch den 32-jährigen Audi-Fahrer bemerkt. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter der Rufnummer 07225 98870 zu melden.

