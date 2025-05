POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.05.2025

Diepholz (ots) - In der Nacht zu Mittwoch gegen 00.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht einem 27-Jährigen den E-Scooter zu entwenden. Der Unbekannte griff den 27-Jährigen am Bahnhof in Syke an, schlug ihn mit Fäusten und versuchte an den E-Scooter zu kommen. Die Auseinandersetzung fing am Bahnhof (Innenstadtseite) an und ging bis in die Gartenstraße. Der 27-Jährige konnte seinen E-Scooter verteidigen ...

