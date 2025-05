Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.05.2025

Diepholz (ots)

Lemförde - Diebstahl aus Kasse eines Verbrauchermarktes

Bislang unbekannte Täter nutzten am 09.05.2025 kurz vor Ladenschluss gegen 20:34 Uhr die Abwesenheit einer Mitarbeiterin des "Aldi"-Marktes, Burgstraße 18b in Lemförde, aus, um die Kasse gewaltsam zu öffnen. Aus der Kasse entnahmen sie Bargeld in einer Höhe von knapp 2300EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter 05441/9710 zu melden.

Twistringen/ Natenstedt - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 09.,05.2025, gegen 17:38 Uhr, befuhr der 23-jährige Goldenstedter mit seinem Krad KTM die L 342 in 27239 Twistringen, Ortsteil Natenstedt. Die 84-jährige Twistringerin wollte mit ihrem PKW Daimler Chrysler von einem Grundstück auf die L 342 auffahren und übersah den auf der Straße fahrenden Kradfahrer. Sie fuhr auf die Straße, der Kradfahrer stürzte durch seine Gefahrenbremsung und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 09.05.2025, gegen 17:55 Uhr, befuhren der 43-jährige Twistringer mit seinem PKW BMW die L 341 aus Richtung Twistringen kommend in Richtung Sulingen. Der 20-jährige Bassumer befuhr mit seinem PKW Fiat aus Richtung Twistringen kommend den Borweder Weg entlang und wollte die L 341 überqueren. Dabei beachtete er die Vorfahrt des PKW BMW nicht. Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen beiden PKW, bei welchem die Insassen beider PKW und der 65-jährige Beifahrer im PKW BMW leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden an beiden PKW von insgesamt 20.000 Euro.

Syke/ Asendorf - Verstöße Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 09.05.2025, gegen 18:50 Uhr, wurde bei einer Verkehrsunfallaufnahme in der Dienststelle des PK Syke in 28857 Syke festgestellt, dass das Kraftfahrzeug, welches der 24-jährige Bassumer nutzte, nicht ordnungsgemäß haftpflichtversichert war. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde am Sonnabend, den 10.05.2025, gegen 01:44 Uhr, in 27330 Asendorf, auf der B6 ein PKW durch die Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht ordnungsgemäß haftpflichtversichert wurde. Es wurde auch hier ein Verfahren gemäß Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr/ Brinkum - Diebstahl eines Dachträgersystem von einem geparkten Pkw

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnacht wurde von einem in der Neuenstraße in Stuhr-Brinkum geparkten Pkw Volvo ein Dachträgersystem abgebaut und entwendet. Dieses System bestand aus einem Dachzelt, einer Markise und einem Arbeitsscheinwerfer und hatte einen Wert von ca. 5.000,-EUR. Zeugen, die im genannten Zeitraum ihnen verdächtig vorkommende Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Stuhr/ Brinkum - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitag ist es in der Zeit von 6:50 - 21:20 Uhr am neuen ZOB in Stuhr-Brinkum erneut zum Diebstahl eines verschloßenen E-Scooters gekommen. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca 350,-EUR.

