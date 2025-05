Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Versuchter Raub eines E-Scooters ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gegen 00.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht einem 27-Jährigen den E-Scooter zu entwenden. Der Unbekannte griff den 27-Jährigen am Bahnhof in Syke an, schlug ihn mit Fäusten und versuchte an den E-Scooter zu kommen. Die Auseinandersetzung fing am Bahnhof (Innenstadtseite) an und ging bis in die Gartenstraße. Der 27-Jährige konnte seinen E-Scooter verteidigen und der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Der unbekannte Täter soll zu einer lauten, pöbelnden Gruppe junger Männer am Bahnhof gehört haben. Die Gruppe befand sich an einem schwarzen Pkw im Bereich des Busbahnhofs. Der Täter kann nicht näher beschreiben werden. Die Gruppe verließ nach der Tat den Bahnhof. Die Polizei bittet Zeugen, die am Bahnhof die Gruppe junge Männer beschreiben kann, oder kennt, sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werde ebenfalls um Mitteilung gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell