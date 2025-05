Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Frontscheibe eines geparkten Fiat Ducato ein - Polizei bittet um Hinweise (05./06.05.2025)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in den Abend-/Nachtstunden auf Dienstag ein auf der Ekkehardstraße geparkten Transporter mutwillig beschädigt. Der Unbekannte schlug mehrfach mit einem Gegenstand auf die Frontscheibe des auf Höhe der Hausnummer 38 am Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato ein, so dass diese zerbrach. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell