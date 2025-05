Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin missachtet Stopp-Schild - 47-jähriger Radler stürzt (06.05.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Kreuzung Schottentstraße/Wallgutstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer gestürzt ist. Eine 17-Jährige fuhr mit einem Mountainbike auf der Wallgutstraße in Richtung Schottenstraße. An der Kreuzung missachtete sie das Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung ein. Ein vorfahrtsberechtigter 47-jähriger Radler, der auf der Schottenstraße in Richtung Lutherplatz unterwegs war, machte daraufhin eine Vollbremsung um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wobei er zu Fall kam. Er stürzte über den Lenker seines Zweirads und verletzte sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Mann.

