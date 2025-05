Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Drei Personen bei Unfall verletzt - 40.000 Euro Schaden (05.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Montagmittag ist es an der Einmündung der Kreiststraße 5944 zur Bundesstraße 311 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen gekommen.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 68-jähriger mit zwei Mitfahrern auf der K5944 von Möhringen kommend in Richtung Hattingen. An der Einmündung zur B311 kollidierte er mit einem bevorrechtigten von links kommenden 46-jährigen Lastwagenfahrer, der auf der B311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen unterwegs war.

Durch die Wucht schleuderte der Wagen des 68-Jährigen, ein Mercedes-Benz der E-Klasse, samt Anhänger etwa 10 Meter die Böschung hinunter und beschädigte dadurch ein Geländer einer Wildtierunterführung.

Die drei Insassen des Mercedes konnten sich selbst aus dem Wagen befreien und erlitten leichte Verletzungen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Sowohl am Auto, als auch am Laster entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell