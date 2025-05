Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trotz Stoppschild gefahren -Nachtragsmeldung-

Baden-Baden (ots)

Nach dem schweren Unfall am Mittwochnachmittag, den 30. April, auf der K9608 ist der 84-jährige Fahrradfahrer, der mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, am vergangenen Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Pressemitteilung vom 02.05.2025, 11:10 Uhr

Baden-Baden - Trotz Stoppschild gefahren

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der K9608 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 57-jähriger Mann mit seinem Renault gegen 16:30 Uhr von Steinbach kommend die K9608 befahren haben. Obwohl der von rechts kommende 84-jährige Fahrradfahrer an dem Stopp-Schild wartepflichtig gewesen wäre, soll dieser die Straße überquert haben, sodass es zur Kollision mit dem Renault kam. Durch den Zusammenstoß kam der 84-Jährige auf der Gegenfahrbahn zum Liegen und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

