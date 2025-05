Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrradfahrerin leicht verletzt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Sonntag befuhr eine Fahrradfahrerin die Eisenbahnstraße in Richtung Verfassungsplatz. Gegen 11:10 Uhr passierte die Zweiradlenkerin einen Parkplatz nach der Einmündung der Eichelgartenstraße mit mehreren parkenden Bussen. Gleichzeitig fuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Reisebusses langsam auf die Fahrbahn der Eisenbahnstraße auf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau offenbar nach links ausweichen. In Folge stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn und verletzte dabei leicht. Der Busfahrer soll sich bei der Frau entschuldigt haben, zu einem Austausch der Personalien kam es jedoch nicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere den Busfahrer, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell