Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Brand der Außenfassade an einem Kaufhaus in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bezugnehmend auf die Presseerstmeldung vom 07.05.2025, 15:58 Uhr, wird folgendes ergänzt:

Am Mittwoch, den 07.05.2025 gegen 15:31 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle seitens der Rettungsleitstelle Koblenz über einen Brand der Außenfassade an einem Kaufhaus in der Innenstadt von Bad Neuenahr in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Dämmmaterial unter der dortigen Außenfassadenverkleidung brannte. Durch die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte das Feuer in kurzer Zeit abgelöscht werden. Eine Ausbreitung des Feuers wurde somit verhindert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Kunden im Inneren des Kaufhauses. Der Gebäudekomplex wurde durch die eingesetzten Einsatzkräfte geräumt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe, sowie zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden und sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell