Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Brand der Außenfassade an einem Kaufhaus in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Soeben wurde der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Brand im Bereich der Außenfassade an einem größeren Kaufhaus in der Innenstadt von Bad Neuenahr mitgeteilt. Das Kaufhaus wurde vollständig geräumt. Die Löscharbeiten dauern an. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.

Es wird gebeten von Pressenachfragen zunächst abzusehen. Eine Nachtragsmeldung wird erfolgen.

