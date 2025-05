POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Adenau, L92 (ots) - Am 04.05.2025 gegen 16:22 Uhr wurde der Polizeiinspektion Adenau ein Verkehrsunfall auf der L92 in Höhe Breidscheid gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über einen Erdwall mehrere Meter in den angrenzenden Wald katapultiert worden ist. Dort überschlug sich das mit vier Personen besetzte ...

