POL-PDMY: Alleinunfall Motorradfahrer verletzt

Remagen (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 01.05.2025, gegen 6 Uhr gehen bei der PI Remagen und PI Bad Neuenahr-Ahrweiler Meldungen über einen weißen BMW SUV als Falschfahrer ein. Demnach befuhr der Pkw die B9 von Remagen in Fahrtrichtung Sinzig als Falschfahrer. Ferner setzte der Pkw seine Fahrt auf der B266 von Bad Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Sinzig als Falschfahrer fort. In Lohrsdorf konnte der 43-jährige ...

mehr