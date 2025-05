Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Beschädigung mehrerer Fahrzeuge durch verlorenes Fahrzeugteil.

Mayen, B262 in Fahrtrichtung A48 (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es gegen 20:53 Uhr auf der B262 aus Mayen kommend in Fahrtrichtung A48 zu mehreren Verkehrsunfällen. Hierbei wurde durch mindestens 3 Verkehrsteilnehmer ein größeres Metallteil überfahren. Bei einem LKW wurde der Dieseltank so stark beschädigt, dass der Diesel über die gesamte B262 verteilt wurde und aufwendig beseitigt werden musste. Wer kann Hinweise zum Verlierer des Matallteils machen? Sollte ihr Fahrzeug durch das Metallteil ebenfalls beschädigt worden sein, bitte bei der Polizei in Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell