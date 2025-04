Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall B9 zw. Remagen und Oberwinter - Abschlussmeldung

Remagen (ots)

Am Dienstag, den 29.04.2025 gegen 17:13 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Remagen über einen Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Remagen und Oberwinter in Höhe der Unkelsteinbrücke in Kenntnis gesetzt.

Hierbei kam es zu einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich B9/K40 - Auffahrt nach Remagen. Der von der K40 kommende Pkw missachtete die Vorfahrt des auf der B9 fahrenden Pkws, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen des Verkehrsunfalles wurde ein Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der andere Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Beide wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die B9 musste aufgrund der notwendigen Rettungsmaßnahmen sowie der Verkehrsunfallaufnahme vorerst voll gesperrt werden. Es wurde jedoch zeitig eine Ableitung eingerichtet.

Vor Ort waren Kräfte der Polizeiinspektion Remagen, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Straßenmeisterei Sinzig im Einsatz.

