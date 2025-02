Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrolle im Bahnhof führt in die JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen (ots)

Am 14. Februar kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Reisenden im Hauptbahnhof Hagen. Die Überprüfung des Mannes zeigte, dass dieser bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Um 16:15 Uhr führten Bundespolizisten ihre Streifentätigkeit im Hagener Hauptbahnhof durch. Hierbei trafen die Uniformierten einen 27-Jährigen an und überprüften diesen polizeilich. Er wies sich den Beamten gegenüber mit seiner rumänischen ID-Karte aus. Ein Abgleich der Daten in den polizeilichen Systemen zeigte eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Kiel. Das Landgericht Kiel hatte im September 2023 einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den Wohnungslosen erlassen. Er wurde bereits 2018 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15,- Euro aufgrund mehrerer Diebstähle rechtskräftig verurteilt. Diese Geldstrafe hatte der Verurteilte nie gezahlt, weswegen nun die Vollstreckung der 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet wurde.

Die Einsatzkräfte eröffneten dem Mann den Haftbefehl, nahmen ihn fest und führten ihn der Bundespolizeiwache am Hagener Hauptbahnhof zu.

Die Zahlung in Höhe von 534,50 Euro inklusive der Verfahrenskosten konnte der Rumäne nicht aufbringen, so dass die Einsatzkräfte ihn der JVA in Hagen zuführten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell