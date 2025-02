Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mehrfach Gesuchten nach Betrug fest

Essen - Lienen (ots)

In der Nacht zu Freitag (14. Februar) verhafteten Bundespolizisten im Rahmen eines Fahrgelddelikts einen Mann. Dieser wurde bereits von mehreren Staatsanwaltschaften, unter anderem wegen eines bestehenden Haftbefehls, gesucht.

Gegen 00:55 Uhr informierte der Zugbegleiter der RB 40 (Hagen - Essen) die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen über ein Betrugsdelikt und bat die Beamten um Unterstützung. Auf dem Bahnsteig zu Gleis 5 trafen die Einsatzkräfte auf den Bahnmitarbeiter sowie auf den 25-jährigen Verdächtigen. Zuvor soll der syrische Staatsbürger dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn während einer Fahrkartenkontrolle ein digitales Ticket vorgezeigt haben, welches auf einen Dritten ausgestellt gewesen war. Da der Mann aus Lienen sich nicht ausweisen wollte, kontaktierte der Zugbegleiter anschließend die Bundespolizei.

Zur Feststellung seiner Identität führten die Uniformierten den Beschuldigten der Bundespolizeidienststelle im Essener Hauptbahnhof zu. Mittels eines Fingerabdruckscans stellten die Beamten die Identität des Syrers zweifelsfrei fest. Ermittlungen zeigten, dass er in der Vergangenheit bereits wegen unterschiedlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war und verschiedene Staatsanwaltschaften nach dem Aufenthaltsort des 25-Jährigen suchen ließen. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft Osnabrück per Haftbefehl nach ihm fahnden. Das Amtsgericht Osnabrück verurteilte den Polizeibekannten im Januar 2024 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 30,- Euro.

Neben den verschiedenen Fahndungen offenbarten die Recherchen der Polizisten auch, dass der Verurteilte sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht begleichen konnte, führten die Bundespolizisten ihn für voraussichtlich 15 Tage einer Justizvollzugsanstalt zu. Zudem wird er sich nun auch wegen Betrugs und des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet verantworten müssen.

