POL-OG: Rastatt - Brand auf Campingplatz

Am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, teilte eine Zeugin über Notruf den Brand einer bewohnten Hütte auf einem Campingplatz in Rauental mit. Vor Ort versuchten bereits mehrere Anwohner mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen, jedoch waren weiterhin Flammen sichtbar. Die alarmierten Feuerwehrleute hatten den Brand kurz darauf schnell unter Kontrolle. Der 73-jährige Eigentümer der Hütte wurde außerhalb durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in eine Klinik gebracht. Er wies Verletzungen im Kopfbereich auf. Ein Anwohner wurde wegen des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation, bei Löschversuchen zugezogen, ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Hütte ist aufgrund der Brandschäden im gesamten Innenbereich nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Weitere Gebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. /vo

