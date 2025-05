Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Skoda eingeschlagen + Kontrolle verloren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Skoda eingeschlagen

Ein Dieb schlug die Beifahrerscheibe eines schwarzen Skoda Octavia ein, der zwischen Mittwoch, 21. Mai, 23 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße geparkt stand. Es entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden, zudem entwendete der Unbekannte einen Fahrzeugschein, einen Reisepass und ein Taschenkalender im Gesamtwert von etwa 130 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Kontrolle verloren

Die drei Insassen (22 und zweimal 20 Jahre alt) eines Ford Ka kamen am Donnerstag, 22. Mai, mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus, nachdem der 22-jährige Fahrer aus Marburg auf der B3-Abfahrt nach Niederweimar die Kontrolle über den PKW verloren hatte. Der Ford prallte gegen 7.30 Uhr auf der Abfahrt in eine Leiplanke und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der geschätzt 4.000 Euro hohe Schaden dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Die Abfahrt nach Niederweimar der B3 in Fahrtrichtung Gießen war bis etwa 9.05 Uhr gesperrt.

