POL-MR: Skoda entwendet - Opel touchiert

Marburg: Skoda entwendet - Opel touchiert

Beim rückwärts Ausparken touchierte am Sonntag, 18. Mai, ein unbekannter Autofahrer gegen 2.20 Uhr in der Jakob-Kaiser-Straße einen dahinter geparkten Opel Corsa und verursachte einen etwa 3.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete er. Zeugen hatten den Unfall beobachtet, noch kurz mit anderen anwesenden, unbekannten Personen gesprochen, und letztlich die Polizei verständigt. Die Ermittlungen in der Nacht führten zu einem 18-jährigen Marburger, den eine Polizeistreife einige Stunden später antraf. Dieser gab an, dass der von ihm genutzte Skoda offenbar am Tag zuvor entwendet worden war. Auf unbekannte Weise hätten Diebe am Samstag, 17. Mai, den Schlüssel aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße an sich genommen und damit wohl den weißen Skoda Octavia mit dem Kennzeichen MR-XM 795 geklaut.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem ist der weiße Skoda seit Samstag aufgefallen? Wer hat ihn auf der Straße oder auf einem Parkplatz gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Wem ist der Skoda insbesondere in den frühen Sonntagmorgenstunden in der Nähe der Jakob-Kaiser-Straße aufgefallen? Wer war zum Zeitpunkt des Unfalls noch anwesend? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

