POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.05.2025:

PK Salzgitter-Bad (ots) - Urkundenfälschung Am Samstag, 17.05.2025, 09.30 Uhr wurde in der Hildegardstraße in SZ-Bad ein nicht zugelassener Pkw festgestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die am Pkw befindlichen Kennzeichen am 03.05.2025 entwendet worden. Pkw wurde durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Salzgitter abgeschleppt, ...

