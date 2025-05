Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag, 18./19.05.2025

Peine (ots)

Zu tief ins Glas geschaut

38176 Wendeburg, Kniepenburg, Sa., 17.05.2025 13:00 Auf andere Verkehrsmittel ist vorerst eine 42jährige Frau aus Wendeburg angewiesen. Die Dame wurde am Samstagmittag auf der Straße "Kniepenburg" mit ihrem Pkw kontrolliert und stand augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde kategorisch abgelehnt. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

Körperverletzung

1246 Ilsede, Blumenstraße, Sa., 17.05.2025 17:57 Ein 51jähriger Mann aus Ilsede geriet mit seiner 73jährigen Mutter in Streit. Nachdem er zunächst nur diverses Mobiliar zerstörte, griff er in der Folge seiner Mutter durch kurzzeitiges Würgen des Halses körperlich an und floh anschließend aus dem gemeinsamen Haus. Das Opfer wurde durch den Angriff zum Glück nicht verletzt. Der Täter, welcher an einer psychiatrischen Erkrankung leidet, konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden und wurde letztlich einem Psychiatriezentrum zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ruhestörung/ Beleidigung

31224 Peine, Herzbergweg, So., 18.05.2025 01:05 Ein 64jähriger Mann aus Peine störte die Nachtruhe von Mitbewohnern des Mehrfamilienhauses. Unter anderem trampelte er lautstark in seiner Wohnung herum und schlug mehrfach aus unbekannte Gründen gegen Heizkörper. Ein Ehepaar, 66 u. 56 Jahre, sprach den Verursacher an und bat eindringlich um Ruhe. Doch anstatt der Bitte nachzukommen beleidigte er das Ehepaar, die im Weiteren die Polizei verständigte. Die Beamten sorgten nicht nur für Ruhe, sondern leiteten auch gleich eine Anzeige wegen Beleidigung ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell