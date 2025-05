Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht von Fr. 16.05.25, 09h bis Sa., 17.05.25, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 16.05.2025, 18.38 Uhr, wurde auf der Nord-Süd-Straße, in Höhe der Abzweigung nach Salzgitter-Heerte, in Fahrtrichtung SZ-Lebenstedt ein unsicher wirkender Fahrradfahrer festgestellt.

Der Fahrradfahrer, ein 26-jähriger Mann aus Salzgitter-Barum wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle wies der Mann erhebliche Ausfallerscheinungen auf.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab eine AAK 1,59 Promille.

Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell