POL-SZ: Pressebericht vom 17.05.25, 09.00h - 18.05.25, 09.00h

Urkundenfälschung

Am Samstag, 17.05.2025, 09.30 Uhr wurde in der Hildegardstraße in SZ-Bad ein nicht zugelassener Pkw festgestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die am Pkw befindlichen Kennzeichen am 03.05.2025 entwendet worden. Pkw wurde durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Salzgitter abgeschleppt, die Kennzeichen sichergestellt und gegen den zufällig am Ort befindlichen Eigentümer des Pkw ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung

Am Samstag, 17.05.2025, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr wurde am Rohbau eines Wohn- und Geschäftshauses im Steigerwinkel in SZ-Bad eine Fensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Bedrohung

Am Samstag, 17.05.2025, kam es in einem MFH in der Augusta-Friedrich-Straße in SZ-Bad im Rahmen verbaler Streitigkeiten zu einer Bedrohung mit Messer unter Lebensgefährten. Eine 44-jährige Frau aus Salzgitter bedrohte ihren 48-jährigen Lebensgefährten im Streit mit einem Brötchenmesser. Der Mann griff in die Messerklinge und verletzte sich dadurch leicht. Gegen die 44-jährige Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl

Am Samstag, 17.05.2025, 21.20 Uhr, wurde einem offensichtlich aufgrund von Alkoholkonsum gestürztem 40-jährigen Mann aus Baddeckenstedt die Jacke und die Geldbörse mit 500 Euro Bargeld entwendet. Laut Zeugenaussagen habe ein 17-jähriger Heranwachsender aus SZ-Lebenstedt den Sturz des Mannes ausgenutzt, um die o.g. Gegenstände zu entwenden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 17.05.2025, 21.25 Uhr, wurde in der Rheinstraße in SZ-Bad ein 41-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem E-Scooter angehalten und überprüft. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 1,62 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Einleitung eines Strafverfahrens.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Am Sonntag, 18.05.2025, 02.10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in den Gemischtwarenladen auf dem Kattowitzerplatz in SZ-Bad einzubrechen. Die Tür des Ladens sowie die Glaseinsätze in der Tür hielten dem Einbruchsversuch stand. Evtl. Videoaufnahmen werden ausgewertet. Eine Spurensuche sowie eine sofortige Nahbereichsfahndung verliefen negativ.

