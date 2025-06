POL-GS: Pressemeldung der PK Oberharz in Cl.-Zellerfeld vom 27.06.2025

Goslar (ots) - Betrugsversuche im Bereich Clausthal-Zellerfeld/Schockanrufe Aktuell wird in Clausthal-Zellerfeld von mehreren Bürgern berichtet, dass es zu mehreren so genannten Schockanrufen gekommen sei. Die Anrufer würden sich als Verwandte ausgeben und mitteilen, dass sie in Verkehrsunfälle verwickelt seien. Von den bislang betroffenen Bürgern in ...

