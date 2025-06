Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz für den 26.06.2025

Goslar (ots)

Betrugsversuche im Bereich Clausthal-Zellerfeld/Schockanrufe

Aktuell wird in Clausthal-Zellerfeld von mehreren Bürgern berichtet, dass es zu mehreren so genannten Schockanrufen gekommen sei. Die Anrufer würden sich als Verwandte ausgeben und mitteilen, dass sie in Verkehrsunfälle verwickelt seien. Von den bislang betroffenen Bürgern in Clausthal-Zellerfeld wurde das Vortäuschen dieser Notlage sofort erkannt, so dass es zu keiner Geldaufforderung seitens der Anrufer kam.

Das Polizeikommissariat Oberharz warnt daher vor solchen Anrufen. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen. Kontaktieren Sie ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummern. Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Informationen am Telefon oder per E-Mail an unbekannte Personen weiter. Übergeben Sie vor allem niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei an!

