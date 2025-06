Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ab durch die Hecke

Jena (ots)

In der Hecke landete am Montagnachmittag eine Fahrerin mit ihrem Pkw. Sie befuhr die Oßmaritzer Straße in Richtung Rudolstädter Straße und kam aus bisher unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer Hecke kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Die 75-jährige Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gefahren. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden. An Hecke und Pkw entstanden unfallbedingte Schäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell