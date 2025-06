Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti in Apolda

Apolda (ots)

Blaue Graffii mit FC Carl Zeiss Jena Bezug findet man seit dem langen Wochenende an mehreren Plätzen in Apolda. In der Allee der Brunnenmeister, am Sportpark und am Marktplatz hinterließ ein Schmierenfink seine Spuren. Mit einem blauen Stift sind dort unter anderem Bänke, eine Parkuhr, das Dobermann Denkmal und ein Brunnen beschmiert wurden. Für das Graffito am Dobermann-Denkmal konnte die Polizei den Täter bereits ausfindig machen. Es handelt sich hierbei um einen 13-jährigen Jungen. Ob die anderen Graffiti auch aus der Feder des Jungen stammen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

