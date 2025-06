LPI-J: Kompostanlage brennt

Weimar (ots) - Am Sonntagmorgen wurde in der Buttelstedter Straße ein Pkw Toyota im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dessen 47-jähriger Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,8 Promille. Er wurde einer Blutentnahme zugeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann ihn just als verloren meldete. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

