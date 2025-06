Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug touchiert und geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wetzdorf: Im Zeitraum vom Samstagabend bis zum Sonntagnachmittag parkte ein Mann seinen Pkw in der Ortschaft am Fahrbahnrand. Als er an dem Nachmittag zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er Beschädigungen am Außenspiegel feststellen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches aus Richtung Dorndorf-Steudnitz gekommen sein musste, touchierte aufgrund zu geringem Abstand den Spiegel und flüchtete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Fahrzeugteile fest, in die weiteren Ermittlungen eingebracht werden.

