LPI-J: Zugestochen und Schaden verursacht

Jena (ots) - Samstagnachmittag stellte ein 50-jähriger seinen Mercedes-Transporter auf der August-Bebel-Straße ordnungsgemäß ab. Als er am Sonntagabend sein Fahrzeug besteigen wollte, war dieses jedoch nicht mehr auffindbar. Augenscheinlich gelangten Unbekannte auf ungeklärte Art und Weise in das Fahrzeug im Wert von ca. 10.000,- Euro und entwendeten dieses. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

mehr