Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tatort Tiefgarage

Jena (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Sonntags musste eine Bewohnerin der Kleinen Dammstraße den Diebstahl des Fahrrades ihres Sohnes feststellen. Das beigefarbene Rad der Marke Ghost wurde in der Tiefgarage des Hauses mittels Schloss gesichert. In der vorangegangenen Nacht hat sich ein Dieb Zugang zur Garage verschafft und gewaltsam das Schloss zerschnitten. Mit dem Beutegut flüchtete er dann in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

