Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gartenlaube - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Riemekestraße in Paderborn, hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen, 28. Mai, zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge hatte einen 25-jährigen Deutschen und einen 31-jährigen Russen gegen 03.35 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an der Gartenlaube zu schaffen machten. Einer der Tatverdächtigen beschädigte ein Fenster, um in den Raum zu gelangen. Der Andere blieb vor der Laube stehen. Als der Zeuge den außerhalb wartenden Mann ansprach, legte sich dieser widerstandslos auf den Boden. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen sowie den ebenfalls keinen Widerstand leistenden 31-Jährigen, der sich zu dem Zeitpunkt noch in der Gartenlaube befand, vorläufig fest.

