Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(md) Unbekannte brachen Mittwoch, 28. Mai, gegen 02.28 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in Salzkotten-Upsprunge an der Upsprunger Straße ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Schiebetür des Geschäftes, brachen einen Schrank mit Tabakwaren aus, nahmen diese und alkoholische Getränke an sich und flohen in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch löste der Alarm des Ladens aus, allerdings verlief die eingeleitete Fahndung der Polizei ergebnislos.

Es entstand ein Gesamtschaden im Bereich von 5.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell