POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 02.07.2025

Aalen (ots) - Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Fassadenbrand eines Wohnhauses in der Straße Gartenwiesen informiert. Beim Eintreffend er ersten Polizeistreife stand das Haus bereits in Vollbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei im Haus befindliche Kinder aus dem Haus gerettet, bevor das Feuer sich ausdehnte, so ...

