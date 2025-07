Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuch, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fellbach/Oeffingen: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 27.06. und Dienstag, 01.07.2025, 19:00 Uhr eine Lagerhaustür in der Hofener Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Kappelbergstraße wurde am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr ein geparkter Renault durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Aufgrund der dort beengten Straßenverhältnisse streifte der unbekannte Unfallverursacher den Renault an der hinteren linken Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 19:15 Uhr und 08:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Dehner-Parkplatz in der Stuttgarter Straße einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstagabend kurz vor 19:00 Uhr einen Feldweg und wollte die Landesstraße 1140 überqueren. Hierbei übersah er den Mercedes eines 44 Jahre alten Autofahrers, der die Landesstraße von Remseck in Richtung Waiblingen befuhr. Nach der Kollision mit dem Pkw wurde der Radfahrer, der einen Schutzhelm trug, durch die Luft geschleudert und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Jugendliche erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L1140 musste für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden.

Murrhardt-Käsbach: Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall

Eine 52 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr am Dienstagabend kurz vor 22:30 Uhr die Straße Käsbach und kam hierbei auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem entgegenkommenden VW eines 79 Jahre alten Autofahrers kollidierte. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

