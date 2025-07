Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, und des Polizeipräsidiums Aalen.

Aalen (ots)

Rosengarten: 35-jähriger Deutscher vorgeführt

Der 35-jährige Deutsche wurde am Mittwoch, 02.07.2025, beim Amtsgericht Schwäbisch Hall dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - beantragten Haftbefehl und setze ihn in Vollzug. Der 35-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchten Totschlags, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Freiheitsberaubung. Die 39-jährige Mutter der Kinder wurde zwischenzeitlich auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geführt.

Auf die nachfolgende Meldung vom 01.07.2025, 14:07 Uhr wird verwiesen:

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen

Rosengarten: Mann greift Polizeibeamte mit Messer an und zieht sich in Wohnung zurück

Am Dienstagmorgen um 8.33 Uhr unterstützte die Polizei bei einer Vollstreckungshandlung eines Gerichtsvollziehers an einem Wohnhaus in Rosengarten. Hier sollten per Gerichtsverfügung die beiden fünfjährigen Kinder einer dort wohnhaften Familie in Obhut genommen und an das Jugendamt übergeben werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten wurden hierbei durch den 35- jährigen Vater der Kinder mit einem Messer angegriffen. Die 39- jährige Mutter leistete ebenfalls Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Der Mann zog sich nach dem Angriff sofort in die Wohnung zurück und weigerte sich die Kinder herauszugeben.

Zur weiteren Lagebewältigung wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen. Unter anderem waren die Polizeihubschrauberstaffel, Polizeihundeführer, eine Verhandlungsgruppe sowie Spezialeinheiten im Einsatz. Das Polizeipräsidium Aalen wurde dabei auch durch das Polizeipräsidium Einsatz Göppingen unterstützt. Insgesamt waren über 100 Polizeikräfte am Einsatz beteiligt. Der 35-Jährige konnte gegen 13 Uhr vom Spezialeinsatzkommando in der Wohnung überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde bei dem Zugriff leicht verletzt. Die Kinder blieben unverletzt und wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Gegen den Vater sowie die Mutter wird nun strafrechtlich ermittelt und die Haftfrage geprüft.

