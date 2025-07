Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet,

kam es am 18.07.2025 kurz vor 13:00 Uhr zu einem Unfall bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Stand ist bekannt, dass eine 41-Jährige Fahrerin eines PKW BMW, nachdem sie in ihr Fahrzeug stieg, aus nicht abschließend geklärter Ursache plötzlich stark beschleunigte und im Bereich der Hollmuthstraße mit fünf weiteren am Straßenrand geparkten Fahrzeuge kollidierte. Diese wurden teilweise komplett bis lediglich leicht beschädigt. Ebenso wurden kam es in diesem Zusammenhang zu diversen Beschädigungen von Einfahrten, Gartentoren und Geländern. Glücklicherweise wurde die Fahrerin des BMW nur leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 90.000,- Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten musste die Straße bis 16:10 Uhr gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4110 zu melden.

